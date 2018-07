20 Jahren im Dienst der Europaforschung

Ludger Kühnhardt ist seit 1997 Direktor am Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) der Universität Bonn und Professor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Fragen der europäischen Integration und der Rolle Europas in der Welt. Er ist gelernter Journalist.