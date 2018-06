Würselen - Würselener Künstler Albert Sous legt seine Autobiografie vor

Künstler bestohlen: Aachener Schöffengericht verurteilt Diebesbande

Weil sie den Würselener Künstler Albert Sous bestohlen hatten, hat das Aachener Schöffengericht vier Angeklagte aus Mönchengladbach zu Haftstrafenvon zwei bis zweieinhalb Jahren wegen schweren Diebstahls, Urkundenfälschung und Drogenbesitzes verurteilt .

Die Täter hatten Sous und seiner Frau am 7. November 2017 aus deren Haus in Würselen vor allem handgemachten Schmuck und andere Kunstgegenstände gestohlen, selbst ein Relief an der Wand des Künstlerhauses wollten sie abtransportieren.

Die Angeklagten Cengi B. (44) und Markus K. (46) hatten die Tat gestanden und nach der Zeugenaussage des Künstlers „ihr Bedauern“ geäußert. Der Angeklagte Janosch H. (37) beteuerte jedoch weiterhin seine Unschuld. Das nahm ihm das Gericht nicht ab, die Kammer schickte ihn wegen Mittäterschaft für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Als vierter Angeklagter kassierte Serdar B. (42) eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Er sei gemeinsam mit Janosch H. zehn Tage nach der ersten Tat als falscher Polizist verkleidet bei dem Künstlerpaar auftaucht, um möglicherweise weitere Kunstgegenstände einzusacken.

Den Schaden beziffert Sous auf rund 300.000 Euro. (wos)