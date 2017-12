Erfahrener GMD, gefragter Gastdirigent, Juryvorsitzender

Lothar Zagrosek erhielt seine musikalische Ausbildung als Mitglied der Regensburger Domspatzen. Später studierte er Dirigieren bei Hans Swarowsky, Istvàn Kertész, Bruno Maderna und Herbert von Karajan.

Nach Stationen als Generalmusikdirektor in Solingen und in Krefeld-Mönchengladbach wurde er Chefdirigent des Österreichischen Radiosinfonieorchesters in Wien, Directeur musicale der Grand Operá de Paris und Chief Guest Conductor des BBC Symphony Orchestra in London. Zagrosek war Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, Erster Gastdirigent und Künstlerischer Berater der Jungen Deutschen Philharmonie, Generalmusikdirektor der Württembergischen Staatsoper Stuttgart und schließlich bis 2011 Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin.

Als gefragter Operndirigent gastierte Zagrosek an den führenden Häusern weltweit und stand als Gastdirigent am Pult vieler bedeutender Orchester des In- und Auslandes. Sein besonderes Engagement gilt der zeitgenössischen Musik.

Die Nachwuchsförderung und kulturelle Bildung liegt ihm nach eigenem Bekunden sehr am Herzen. Er ist Schirmherr der Offensive Kulturelle Bildung in Berlin, Vorsitzender des künstlerischen Beirats des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats und Vorsitzender der Jury des Deutschen Dirigentenpreises.