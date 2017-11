Virtuosen zu Gast: Programm der „Montjoie Musicale“ vorgestellt

Monschau. Mit insgesamt acht Konzerten startet die Konzertreihe „Montjoie Musicale – Kammerkonzerte in Monschau“ in ihre neue Spielzeit 2017/2018. In Kooperation mit der Stadt Monschau, der Monschau-Touristik GmbH und der Künstlervermittlung Koltun werden auch in diesem Jahr wieder internationale Musiker mit Rang und Namen Monschau bespielen.

Mit musikalischer Poesie und Virtuosität eröffnet am 19. November im Aukloster Monschau die chinesische Pianistin und Steinway-Künstlerin Zhao Ling mit einem Klavierabend die Spielzeit. Mit „Himmlischen Klängen” verzaubert am 10. Dezember in der alten Pfarrkirche St. Mariä Geburt in Monschau die preisgekrönte Harfenistin Floraleda Sacchi aus Italien ihr Publikum. „Klangkontraste“ stehen am 7. Januar im Aukloster auf dem Programm. Das Duo Andrey Lakissov (Saxophon) und Ulugbek Palvanov (Klavier) wird dabei das Publikum in besondere Klangerlebnisse entführen.

Das Orchesterkonzert steht am 25. Februar in der Aukirche Monschau ganz im Zeichen der russischen Seele. Mit den Zagreb Solisten gastiert eines der führenden Kammerorchester der Welt in Monschau. Mit der italienischen Flötistin Laura Trainini wird das Publikum am 18. März die Soloflötistin des Wuhan Philharmonic Orchestra erleben können.

Den zweiten Klavierabend gestaltet am 8. April im Aukloster der Meisterpianist Ratimir Martinovi. „Auf Paganinis Spuren“ bewegen sich am 13. Mai hier der Echo-Klassik-Gewinner Yury Revich auf seiner Violine zusammen mit der chinesischen Pianistin Xin Wang. Das italienische Klavierduo „Monti Bianco“ beschließt am 10. Juni die Spielzeit. Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.