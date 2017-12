Aachen.

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir sitzen bequem in den Polstern des Theaters Aachen und freuen uns auf Verdis „La Traviata“. Ewa Teilmans inszeniert. Und da geht es natürlich ums Ganze, um den Kosmos Liebe. Deshalb also der Enterprise-Blick, als animierte Projektion auf den geschlossenen Vorhang. Aufgehübscht, im Sternenkreuzer so nicht ganz vorstellbar, mit ein paar träumerischen Sternschnuppen.