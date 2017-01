Premiere in Eupen, Vorstellungen auch in St. Vith

Christian Klinkenbergs Kammeroper „Das Kreuz der Verlobten“ wird am Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, im Alten Schlachthof in Eupen, Rotenbergplatz 17, uraufgeführt. Eine weitere Aufführung findet dort am 5. Februar, 18 Uhr, statt. Beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Auch in St. Vith gibt es zwei Vorstellungen: am 18. Februar, 20 Uhr, und am 19. Februar, 18 Uhr, im Kulturzentrum Triangel, Vennbahnstr. 2.

Zudem bemüht sich der Komponist um weitere Gastspiele – etwa in Aachen.

Weitere Infos im Internet: daskreuzderverlobten.com