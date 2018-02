Es gibt noch dreiweitere Aufführungen

„Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“, Oper von Michael Nyman, Regie: Robert Nemack, 70 Minuten, keine Pause, in deutscher Sprache.

Weitere Aufführungen sind am Samstag und am 6. Februar sowie am 3. März, jeweils 19.30 Uhr.

Karten gibt es unter 02166/6151100.

Informationen im Internet: www.theater-kr-mg.de