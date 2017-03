Es gibt nocheinige Restkarten

Auftakt des Tanzfestivals Schrittmacher in Aachen am Freitag, 10. März, 20.30 Uhr, in der Fabrik Stahlbau Strang, Philipsstraße 2, mit der Kibbuz Contemporary Dance Company. Aufführungen auch am 11., 12. und 13. März. Restkarten an der Abendkasse.

Karten gibt es noch für die kanadische Compagnie Marie Chouinard, 30. und 31. März, 1. und 2. April.

Infos im unter: www.schrittmacherfestival.de