Aachen - Pianistin brilliert bei Chopin-Konzert in Aachen

Aachen.

Nahezu 200 Jahre sind vergangen, seitdem Chopin in den Warschauer und Pariser Salons rauschende Erfolge feierte – aber die Faszination für diesen genialen Pianisten und Komponisten ist bis heute bei Publikum und Interpreten ungebrochen. Dies zeigte sich am Wochenende wieder bei einem Chopin-Konzert in der Aachener Musikhochschule, bei dem die südkoreanische Pianistin Yeol Eum Son brillierte.