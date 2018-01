Aachen.

Unter all den Ritualen, mit denen die Menschen am Neujahrstag einander Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, Erfolg und allerlei weitere Nettigkeiten wünschen, ist das Neujahrskonzert eines der angenehmeren. Nichts gegen die Fernsehansprachen funktionstragender Politiker, nichts (zumindest an dieser Stelle) gegen Böllerei und übermäßigen Alkoholgenuss – so ein Sinfoniekonzert in der guten Stube der Stadt hat etwas Gediegenes, Feierliches und Unterhaltendes zugleich.