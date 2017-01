Aachen.

„Ich rede nicht so gern über meine Inszenierungen“, sagt Michael Helle zurückhaltend. „Ich arbeite daran, dass die Stücke für sich sprechen, jeder Charakter, jede Wendung der Handlung. Das ist mein Ziel.“ In Aachen will er das umsetzen – wieder einmal. Dort, wo er jetzt Gast ist, prägte er von 2000 bis 2005 als Schauspieldirektor einen wesentlichen Teil des Bühnengeschehens – hin und wieder auch im Bereich der Oper.