Aachen - „Malte geht baden“ und das Sinfonieorchester macht mit

Aachen.

Malte Arkona ist bepackt: Gummi-Ente, Schwimmnudel, Wasserball. In Badelatschen erklimmt er die Bühne, wo ihn das Sinfonieorchester Aachen unter der Leitung von Justus Thorau erwartet. Thorau, der in der letzten Spielzeit den GMD glänzend vertreten hat, ist jetzt erster Kapellmeister am Saarländischen Staatstheater – in Aachen ein willkommener Gast beim Familienkonzert von Kurpark Classix.