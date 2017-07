Mahlers „Neunte“ als symbolisches Abschiedsgeschenk für Kazem Abdullah

Aachen. Genau fünf Mal ist Aachens beim Publikum gefeierter und von der Politik wie vom Orchester abservierter Generalmusikdirektor Kazem Abdullah noch als Dirigent zu erleben: am Samstagabend in der Oper „Ariadne auf Naxos“ um 19.30 Uhr im Theater Aachen, am Sonntag (18 Uhr) und am Montag (20 Uhr) beim achten und letzten Sinfoniekonzert im Eurogress und am 14. und 15. Juli (20.30 Uhr) beim CHIO-Abend „Pferd und Sinfonie“. Da dürften denn auch auf beiden Seiten ein paar Tränchen verdrückt werden angesichts der hässlichen Geschichte um den unfreiwilligen Abgang des beliebten Dirigenten (wir berichteten).

Beim Sinfoniekonzert wartet Abdullah noch einmal mit Anspruch hoch zwei auf: Mahlers „Neunte“ ist das letzte vollendete Werk des Komponisten, es gilt zugleich als sein kompositorisch hochwertigstes.

Die 9. Sinfonie stellt den Gipfelpunkt eines komplizierten Entwicklungsprozesses dar. Der tonale Raum wird über seine Grenzen hinaus geführt – eine ganz besondere Herausforderung für jedes Orchester und jeden Dirigenten. Kein Geringerer als Alban Berg nannte Mahlers 9. Sinfonie „das erste Werk der Neuen Musik“. An Tiefe und Abgründigkeit ist es wohl unvergleichlich.

Stardirigent Lorin Maazel wollte die Sinfonie nie dirigieren – sie mache ihn „zu traurig und depressiv“, sagte er einmal. Also doch das richtige Stück für einen traurigen Abschied? Quasi ein Abschiedsgeschenk an sein treues Aachener Publikum?

Die ersten Zuhörer waren befremdet von der Abkehr vom Melodischen, von kaum nachhörbaren konkreten Themen – die Wiener waren bei der Uraufführung am 26. Juni 1912 glatt überfordert. Die „Neunte“ verklingt nicht mit einer abschließenden Apotheose, sondern leise – den Übergang in eine neue Epoche ankündigend. Wenn das kein Symbol für Kazem Abdullah und das Aachener Musikleben ist!

Weiterhin auf dem Programm des achten Sinfoniekonzerts steht Arnold Schönbergs „Friede auf Erden“ op. 13 – ein überaus schwieriges Chorwerk, das am 9. Dezember 1911 uraufgeführt wurde. Ganze 20 Jahre sollte es bis zur nächsten Aufführung dauern. Der Komponist griff auf ein Weihnachtsgedicht des Schweizer Dichters Conrad Ferdinand Meyer zurück. Es beginnt mit der Friedensbotschaft der christlichen Weihnachtslegende, bevor die weiteren Strophen von der nachfolgenden Zeit voller Krieg erzählen. Allein: Die Zuversicht und der Glaube an Gerechtigkeit und Frieden gehen nicht verloren. Eine frohe Botschaft, die wohl kaum besser passen könnte als in unsere Zeit!

Es singen der Opernchor Aachen und der Sinfonische Chor Aachen unter der Einstudierung von Elena Pierini.

So verabschiedet sich Kazem Abdullah mit einem Sinfoniekonzert, das es musikalisch, inhaltlich und symbolisch in sich hat.