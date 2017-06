Aachen.

Da krachen die Knochen, Hunde bellen und jaulen zum Gotterbarmen, Enten flattern vorbei, Champagnerkorken ploppen, ein Tollwütiger donnert kreischend-gurgelnd gegen die Tür seiner Zelle, ein scharfes Messer zerteilt ein totes Tier – ganz schön was los im Mörgens: „Nekropolis – Die Stadt gehört uns!“ hatte am Donnerstag Premiere in der kleinen Spielstätte des Theaters Aachen.