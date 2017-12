Düren.

Wenn das keine Auszeichnung ist – und auch noch genau passend zur richtigen Zeit: In der jüngsten Dezember-Umfrage der „Welt am Sonntag“ unter zehn deutschen Kunstkritikern und -kritikerinnen hat Christiane Fricke vom „Handelsblatt“ in der Kategorie „Museum im Aufwind“ das Leopold-Hoesch-Museum Düren als herausragend ausgewählt: „Ein bestens bestelltes Haus dank seiner nun scheidenden Direktorin Renate Goldmann.“