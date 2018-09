Aachen - „Last Night“ bei den Kurpark Classix bietet ungewöhnliches Programm

Aachen.

Die kraftvolle „Fanfare for the Common Man“ von Aaron Copland kündigt mit metallischem Weckruf das an, was diesen Abend ausmachen sollte: Orchestermusik auf höchstem Niveau, ausdrucksstark und engagiert ungesetzt vom Aachener Sinfonieorchester unter dem neuen Generalmusikdirektor Christopher Ward.