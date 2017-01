Aachen.

Es wird laut, es wird schrill, es wird lustig und auch ein bisschen nachdenklich. Auch in diesem Jahr lockt das „Kulturfestival X“ wieder mit handverlesenen Veranstaltungen für Auge und Ohr. Von März bis Juli geben sich lange etablierte und noch unbekannte Künstler die Klinke in die Hand und locken die Besucher an außergewöhnliche Orte in der ganzen Region.