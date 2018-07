Aachen.

Ein in mehrfacher Hinsicht grenzüberschreitendes Projekt hat der Kulturbetrieb der Stadt Aachen in Zusammenarbeit mit dem Institut Français Aachen als deutsch-französische Kooperation im ersten Konzert der Reihe „Across the borders“ geboten: Der Gedichtzyklus „Apfel und Amsel“ des in Aachen lebenden Dichters Jürgen Nendza war von dem französischen Komponisten Patrick Otto in der Besetzung für Solo-Sopran, Chor und Kammerorchester vertont worden.