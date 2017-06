Die Premiere ist am Samstag, 10. Juni. Ab 18. Juni folgt eine Themenwoche.

„Unterwerfung“ nach dem Roman von Michel Houellebecq im Theater Aachen. Premiere: Samstag, 10. Juni, 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen am 10., 17. und 23. Juni; 2., 5. und 16. Juli.

Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Dazu eine Themenwoche des Theaters Aachen und der Volkshochschule Aachen: Sonntag, 18. Juni, 11Uhr, Spiegelfoyer: „Ausweitung der Kampfzone?“, die neue Rechte in Deutschland und Frankreich, mit Volker Weiß und Volkmar Wölk. Montag, 19. Juni, 20 Uhr, Spiegelfoyer: „Der bodenlose Graben zwischen dem Volk und denjenigen, die in seinem Namen sprachen . . .“, kontroverse Gedanken zur Krise in Europa, mit David Engels und Emanuel Richter. Mittwoch, 21. Juni, 20 Uhr, Spiegelfoyer: „Die Schaubühne als politischer Seismograph?“, Houellebecqs „Unterwerfung“ auf dem Theater. Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, Kammer: „Die Waschküchen des Geistes“, Lesung von Texten von Joris-Karl Huysmans, geistiger Bruder des Protagonisten in Houellebecqs „Unterwerfung“. Samstag, 24. Juni, 18 Uhr, Kammer: „Die große Filmnacht“, unter anderem mit „Je suis Charlie“ (F. 2015).