Tickets für Paul Panzer

in Aachen und Düren

Mit seiner neuen Show „Glücksritter ... vom Pech verfolgt“ tritt Paul Panzer gerade seine wohl fantastischste Reise quer durch Deutschland an. Laut Panzer „eine Reise zu uns selbst, eine Reise voll unerwarteter Begebenheiten, und nur allzu menschlichen Hoffnungen und Ansichten jenseits der Norm“. Kurzum: Paul Panzers Plan vom Glück.

Die Termine in der Region: Am kommenden Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Eurogress Aachen (es gibt noch Tickets), Freitag, 2. Februar, und Samstag, 3. Februar (Zusatztermin), in der Stadthalle Düren.

Vorverkauf: Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen – zum Beispiel in der Dresdener Straße 3 oder am Elisenbrunnen im Aachen.