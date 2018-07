Region.

Als Teil des 1968 gegründeten Sangestrios Crosby, Stills & Nash lieferte Graham Nash der Hippiegeneration ihre Hymnen („Teach Your Children“, „Marrakesch Express“). Zweimal wurde er in die Rock And Roll Hall Of Fame einberufen. Der mittlerweile 76-jährige Sänger und Songschreiber ist bekannt für klare Worte und friedensbewegte Aktionen.