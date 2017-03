Aachen.

„Ich habe das Gefühl, dass ich alle Blätter verliere. . .“ – André schaut leer, traurig, hoffnungslos in eine unbestimmte Ferne. Er will nur noch nach Hause. Klaus Lehmann spielt mit bewegender Intensität die Hauptrolle in Florian Zellers Stück „Der Vater“, das als Inszenierung von Rüdiger Pape im Grenzlandtheater Aachen Premiere hatte.