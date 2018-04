Weitere Termine

und Tickets

„Winterrose“, Komödie von Christa, Agilo und Michael Dangl mit: Verena Wengler, René Toussaint und Gabriel Spagna, Regie: Udo Schürmer.

Weitere Aufführungen am Grenzlandtheater in der Elisengalerie, Friedrich-Wilhelm-Platz 5/6 in Aachen, noch bis zum 27. Mai täglich um 20 Uhr sowie zusätzlich am 5. und am 12. Mai um 16 Uhr. Karten gibt es an den Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen.

Mehr Informationen unter www.grenzlandtheater.de