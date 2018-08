Heerlen.

Ein Fest der Sinne, das Verborgenes ausleuchtet und in den Weltraum schickt: Die 28. Ausgabe des Festivals Cultura Nova in Heerlen und Umgebung zeigt mit 250 Veranstaltungen, wie anders Kultur sein kann. Gestalterische Kraft zeigte bereits die Eröffnung auf dem Burgemeester van Grunsvenplein mit der akrobatisch geprägten italienischen Truppe Kitonb und „Carillon – the Flight of Time“.