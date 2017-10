Aktuelle „Shift“-Schau

im Monschauer KuK

Die Beteiligten am Netzwerk „Shift“, in dem Fotografen aus der Region wie Carl Brunn (re.) engagiert sind, präsentieren sich seit September in Wechselausstellungen im KuK in Monschau. Brunns Ausstellung läuft ab heute und endet mit der Schau von Magnum-Fotograf Richard Kalvar („Earthlings“) am 5. November.