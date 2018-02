Düsseldorf - Fotografie im Fokus: Düsseldorf präsentiert 100 Fotografen

Fotografie im Fokus: Düsseldorf präsentiert 100 Fotografen Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2018, 13:38 Uhr

Düsseldorf. Die Kunstszene in Düsseldorf steht in den nächsten zehn Tagen im Zeichen der Fotografie. Das Festival „Düsseldorf Photo” präsentiert vom 16. bis zum 25. Februar an rund 50 verschiedenen Orten die Arbeiten von über 100 Fotografen.