Roger Ballens Fotos sind in Maastricht und in Aachen zu sehen

„Unleashed“ (Entfesselt): In der Kooperation mit dem niederländischen Zeichner Hans Lemmen lotet der in Südafrika lebende Starfotograf Roger Ballen die Tiefen der menschlichen Psyche neu aus. Ihr gemeinsames Projekt „Unleashed“ ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Tausende Kilometer voneinander getrennt, haben die beiden Künstler über Jahre hinweg parallel mit den Werken des jeweils anderen gearbeitet. Fotos und Zeichnungen wurden immer wieder ausgetauscht, seziert, collagiert, teils neu fotografiert und überzeichnet – ein intensiver Dialog zwischen Kamera, Schere, Zeichenkohle und Stift.

Das Bonnefantenmuseum Maastricht zeigt „Unleashed“ ab Freitag, 1. Juni, bis zum 2. Dezember. Vernissage: Donnerstag, 31. Mai, 18 bis 20 Uhr. Parallel zur Schau in den Niederlanden sind Bilder der Reihe und andere Ballen-Fotografien bis zum 22. Juli in der Aachener Galerie Artco, Seilgraben 31, zu sehen. Vernissage: Samstag, 2. Juni, 10 bis 17 Uhr. Die Galerie ist geöffnet dienstags bis freitags, 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, samstags, 10 bis 17 Uhr.

Berühmt wurde Ballen, 1950 in New York geboren, mit Fotografien, die das Leben der weißen Landbevölkerung Südafrikas auf teils schonungslose Weise dokumentierten. Die „herrschende Klasse“ erschien in seinen Fotos plötzlich armselig und mitleiderregend, mitunter abstoßend. Seit den 1970er Jahren hat sich Ballen immer weiter von der dokumentarischen Fotografie entfernt. In seinen jüngeren Arbeiten wird der Fotograf vielmehr zum Regisseur eines düsteren Kopfkinos: Er inszeniert Menschen und Tiere an unwirklichen Orten und spielt dabei gekonnt mit den Gefühlen der Betrachter.