Infos zur Aufführung

„L‘Incoronazione di Poppea“ („Die Krönung der Poppea“), Oper von Claudio Monteverdi, Theater Aachen,Großes Haus. Premiere am Sonntag, 24. September, 18 Uhr. Gesungen wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

Die musikalische Leitung hat Justus Thorau, kommissarischer Generalmusikdirektor in Aachen. Regie führt Jarg Pataki. Der Schweizer, geboren 1962 in Basel, studierte Chorleitung, Schauspiel sowie Schauspielregie in Basel, Genf und Berlin. Er hat viele Inszenierungen in Oper und Schauspiel, teilweise mit lebensgroßen Puppen, realisiert.

Die Aachener Produktion ist zugleich die Erstaufführung der kritischen Neuausgabe des Werkes aus dem Bärenreiter-Verlag.

Uraufgeführt wurde die Oper 1642 in Venedig, die deutsche Erstaufführung fand 1954 in Köln statt. „Poppea“ gilt als eines der ersten Werke, das für ein öffentliches Opernhaus geschrieben wurde. Die Handlung erzählt von Kaiserin Ottavia und Kaiser Nero, der eine Liaison mit Poppea, der schönsten Frau in Rom, eingeht und

sie heiraten will. Das zieht eine Reihe von Intrigen nach sich.

Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Aachen.