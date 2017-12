Das Musik-Jahr 2017: Hits, Flops und Trauerfälle

Aachen.

Dass der Kerl überhaupt noch lebt, kommt einem Wunder gleich. Nicht, weil er kurz als minnesingender Soldat in „Game Of Thrones“ zu sehen war, sondern weil der ganz normale Alltag für einen Ed Sheeran offenbar Gefahren bereithält, die ihn immer wieder in Nahtodnachbarschaft bringen.