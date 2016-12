Jazzstandards in Aachen und Alsdorf, „Arkadische Duette“ im Ballsaal

Der Titel des Neujahrskonzert ist eine Reminiszenz an einen der größten Jazzmusiker überhaupt: „Kind of Blue“ heißt das legendäre Album, das der große Trompeter Miles Davis 1959 in New York aufnahm.

Kompositionen von Gershwin, Ellington und Waller bestimmen das Programm des Konzerts, das drei Mal zu erleben ist: am Sonntag, 1. Januar 2017, um 15 und 19 Uhr im Aachener Eurogress an der Monheimsallee sowie am Montag, 2. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle Alsdorf – dort allerdings ohne Gershwins „Rhapsody in Blue“. Die Leitung des Konzerts hat Generalmusikdirektor Kazem Abdullah.

Wer Soetkin Elbers dann auch einmal in ihrer „Spezialdisziplin“ erleben will, hat dazu am Ostermontag, 17. April, um 11 Uhr im Alten Kurhaus in Aachen, Komphausbadstraße, Gelegenheit. Bei „Barock im Ballsaal“ singt sie gemeinsam mit Suzanne Jerosme, die ebenfalls Theaterstipendiatin in Aachen war, „Arkadische Duette“ von Händel und Bach sowie „Ausgrabungen“ selten zu hörender Werke von Carl Heinrich Graun.

Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.