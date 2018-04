Aachen.

Enrico Maltoni legt Hand an. Auch in der Fremde. Hier einen Hebel ziehen, dort einen Deckel gerade rücken. Der Sammler ist akribisch, auch beim Arrangement einer Ausstellung mit Stücken aus seiner Sammlung, die seit Samstag und mehr als 1000 Kilometer von ihrem üblichen Standort entfernt in Kerkrade zu sehen sind.