„Atmosphäre der Angst“ am Burgtheater? Ex-Chef Hartmann wehrt sich.

„Lazarus“-Regisseur Matthias Hartmann wehrt sich gegen Vorwürfe, die kurz vor der Premiere von der österreichischen Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht worden sind: In einem offenen Brief beschweren sich 60 aktuelle und ehemalige Angestellte des Burgtheaters (darunter prominente Schauspieler wie Corinna Kirchhoff und Nicholas Ofczarek), während Hartmanns Intendanz von 2009 bis 2014 habe er eine „Atmosphäre der Angst und Verunsicherung“ erzeugt. Im Fahrwasser der „MeeToo“-Debatte ist da von Sexismus, Rassismus, Homophobie und Machtmissbrauch die Rede. Strafrechtlich relevante Vorfälle werden nicht genannt. Die Unterzeichner wollen eine Grundsatzdiskussion über Hierarchiestrukturen in Theatern anregen.

Hartmann war 2014 als Burg-Intendant wegen einer Finanzaffäre entlassen worden. Ein Ermittlungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss, die meisten Vorwürfe haben sich laut Hartmann als haltlos erwiesen. Der 54-Jährige sieht den Brief als „gezielten Angriff“ auf die Premiere und vermutet, man wolle mit der „juristisch gesteuerten Aktion“ seine Entlassung nachträglich rechtfertigen. Hartmann, der als dominant und ruppig gilt, räumte ein, dass er manchmal ausfallend werde.