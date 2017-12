Aachen - Daniel Wirtz: „Das ist eine tolle Bestätigung für meine Arbeit“

Aachen.

Als Daniel Wirtz vor einem Monat mit seinem neuen Album in „Die fünfte Dimension“ einlud, begleiteten den gebürtigen Heinsberger so viele Mitreisende, dass der 42-Jährige den höchsten Charts-Einstieg seiner Karriere vermelden konnte. Auf Anhieb belegte Wirtz, wie sich der Musiker kurz nennt, Platz drei und verwies damit Kollegen wie Iron Maiden, Ed Sheeran und Helene Fischer in ihre Schranken.