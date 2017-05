Feuervogel und Bergkönig sind auch dabei

Indra Tedjasukmana wurde am 17. März 1984 in Stuttgart geboren. Er nahm an zahlreichen Wettbewerben im Bereich Beatboxing teil und erhielt verschiedene Auszeichnungen. Heute komponiert er Auftragswerke und eigene Musik, tritt mit einem Soloprogramm auf und arbeitet als Dozent an den Musikhochschulen Münster und Osnabrück.

Beim Beatboxen werden mit Mund und Stimme Schlagzeug- und Bassgeräusche nachgemacht. Die Technik des „Vocal Percussion“ ist in den 80er Jahren aus der Hip-Hop-Musik entstanden.

Bei der zweiten Auflage der Konzertreihe „Music is it“ mit dem Sinfonieorchester Aachen am Samstag, 3. Juni, 19 Uhr, im Großen Haus des Theaters Aachen wird es neben Beethovens 5. Sinfonie mit Beatbox-Elementen auch eine Solo-Darbietung von Tedjasukmana geben. Außerdem stehen das Cellokonzert von Friedrich Gulda, Strawinskys „Feuervogel“, Griegs „In der Halle des Bergkönigs“, Vivaldis Konzert für zwei Celli sowie Filmmusiken von „Game of Thrones“ und „Mission Impossible“ auf dem Programm.

Solisten neben Tedjasukmana sind die Cellisten Mladen Miloradovic und Filip Tomic, die musikalische Leitung hat Justus Thorau.

