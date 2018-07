Richard Wagner und die Festspiele in Bayreuth

In der fränkischen Provinzstadt konnte der aus Sachsen stammende Richard Wagner (1813-1883) seine Festspielidee verwirklichen. 1876 organisierte er erstmals Festspiele in Bayreuth. Komplett wurde dabei die Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ aufgeführt. Das Festspielhaus wurde eigens nach den Plänen des Komponisten errichtet und gilt noch heute als einzigartig wegen der hervorragenden Akustik.

Nach Wagners Tod setzte sich seine Witwe Cosima (1837-1930) erfolgreich für den Festspielbetrieb ein. In der Zeit des Nationalsozialismus erlebten die Richard-Wagner-Festspiele ihr dunkelstes Kapitel. Adolf Hitler war regelmäßig Gast in Bayreuth. Nach dem Krieg gelang Anfang der 1950er Jahre ein Neustart unter Richard Wagners Enkeln Wieland und Wolfgang Wagner. Nach Wielands Tod 1966 führte Wolfgang Wagner (1919-2010) die Festspiele allein bis 2008. Danach standen seine beiden Töchter Eva Wagner-Pasquier und Katharina Wagner an der Spitze, ehe Katharina alleine übernahm.