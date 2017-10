Aachener Dommusik mit Oratorium von Ries Von: Pedro Obiera

Letzte Aktualisierung: 4. Oktober 2017, 20:12 Uhr

Aachen. Man hörte der Aufführung an, dass Domkapellmeister Berthold Botzet besonders viel Herzblut in die diesjährige Oktobermusik investierte, mit der das Domkapitel alljährlich an das Kriegsende in Aachen 1944 erinnert.