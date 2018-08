Köln - 4000 ergriffene Zuschauer bei Joan Baez in Köln

Köln.

Wenn wir an sie denken, denken wir an eine junge Frau mit dunklen, glatten Haaren, in der Mitte gescheitelt. Die junge Frau hat ein ovales Gesicht, mandelförmige Augen, sie wirkt ein bisschen schüchtern. Trotzdem singt sie am 28. August 1963 beim „Civil rights march“ ein Lied, das sie auf ewig mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung verbinden wird: „We shall overcome“.