Aachen - Woraus besteht eigentlich Staub?

Aachen. Huch, was fliegt denn da? Vielleicht hast du schon einmal beobachtet, dass dein Zimmer nicht nur mit Luft gefüllt ist: In der Luft wirbelt auch Staub umher.

Oft sieht man den Staub in der Luft gar nicht. Er fällt nicht auf. „Aber wenn die Sonne tief steht und nur ein kleiner Strahl durch den Vorhang kommt, dann sieht man den Staub in der Luft tanzen“, sagt Jens Soentgen. Der Wissenschaftler forscht seit vielen Jahren zum Staub.

Die Umgebung

Aber was ist Staub eigentlich? „Das sind winzig kleine Teilchen, die in der Luft schweben“, sagt Jens Soentgen. Die meisten dieser Teilchen sind kleiner als ein halber Millimeter. Das ist sehr wenig.

Einige Teilchen kann man noch mit dem bloßen Auge sehen. Dazu zählt zum Beispiel der etwas gröbere Staub, der im Zimmer in der Sonne tanzt. Andere Bestandteile sind aber so klein, dass sie erst mit einer Lupe oder einem Mikroskop sichtbar werden.

Woraus besteht dieser Staub? „Die Zusammensetzung von Staub im Haus hat immer damit zu tun, was in dem jeweiligen Raum passiert“, sagt der Experte. Im Schlafzimmer besteht Staub zum Beispiel häufig aus kleinen Fasern, die sich aus der Kleidung oder den Bettdecken gelöst haben. Auch Teile von Federn aus der Bettwäsche sind dabei. Manchen Staub trägst du auch von draußen ins Haus. Dazu gehören zum Beispiel winzige Dreckkrümel an deinen Schuhen oder ganz kleine Samen und Pflanzenteile, die an deiner Kleidung hängen geblieben sind.

Nicht immer gleich

Staub verhält sich nicht immer gleich. Vielleicht ist dir schon einmal aufgefallen, dass Staub hoch oben auf einem Schrank oft sehr fein ist. Unter dem Bett hingegen bilden sich oft richtig große Wollmäuse. „Das hängt damit zusammen, wie schwer die Teilchen sind und wie schnell sie deshalb absinken“, sagt Jens Soentgen. Haare beispielsweise sind eher schwer und sinken schnell zu Boden. Dort verfilzen sie und sammeln weiteren Staub um sich. Der ganz feine Staub bleibt hingegen länger in der Luft. Er ist es, der schließlich oben auf den Schrank oder das Bücherregal sinkt. Gerade gibt es auch draußen einen besonderen Staub: Viele Bäume blühen. Der Wind wirbelt den Staub der Baumblüten durch die Luft. Er fliegt dir in die Nase und bleibt in der Kleidung hängen.

Viele Menschen reagieren darauf mit einer Allergie. Es gibt aber ein paar andere Dinge, die helfen. Zum Beispiel sollte man die Straßenkleidung nicht ins Schlafzimmer legen. Lange Haare sollte man vor dem Schlafen waschen. „Damit verschwinden auch die Pollen”, sagt der Fachmann.