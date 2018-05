Womit verdienen Musiker ihr Geld?

So mancher Sänger verdient sein Geld nicht nur mit Musik. Einige sind Schauspieler. Andere machen Werbung. Fast jeder verkauft Fan-Artikel. Von Stars wie Justin Bieber, Beyoncé oder Katy Perry gibt es auch Parfüm oder Kleidung.

Wie lange hält der Erfolg? „Auch Popstars können nicht sicher sein, wie lange ihr Erfolg anhält“, sagt Professor Jens Ruchatz. Deshalb sei es wichtig, andere Wege zum Geldverdienen zu finden. Ob mit Parfüm, Kleidung oder Pausenbrot ist dabei egal – die Musiker sollten sich aber treu bleiben, meint er.

Ein Künstler bekommt auch Geld, wenn seine Lieder im Radio laufen. Oder wenn er eine CD verkauft, oder wenn jemand ein Lied im Internet kauft und runterlädt. Aber die Musik allein bringt nicht mehr so viel Geld ein wie früher, sagen Experten.

„Nur mit Album-Verkäufen lässt sich kaum noch Geld verdienen“, sagt Jens Ruchatz. Er ist Professor an der Universität Marburg und beschäftigt sich mit Stars. Früher haben Bands Konzerte gegeben, um ein Album bekannt zu machen und zu verkaufen. Mit dem Verkauf etwa von Platten oder CDs verdienten Musiker eine Menge Geld. Musik im Internet gab es früher noch nicht. Nun ist es anders herum. Im Internet kann man Musik viel günstiger hören. Deswegen verdienen Musiker vor allem mit Konzerten Geld. Das liegt auch daran, dass die Ticket-Preise angestiegen sind.

Wie viel die Stars an Konzert-Tickets verdienen, hängt von ihren Verträgen ab. Oft bekommt der Star einen festen Betrag. Manchmal wird er an den Einnahmen auch beteiligt, erklärt Ole Seelenmeyer. Er kennt sich damit aus, wie man als Popstar Geld verdient. „Je mehr Leute ins Stadion kommen, umso mehr verdient der Künstler.“

Künstler lassen sich zum Geldverdienen immer wieder neue Sachen einfallen. Die Sängerin Taylor Swift zum Beispiel warb darum, sich bei einer Online-Seite anzumelden. Wer das tat, konnte Fan-Artikel kaufen oder ihr bei Insta-gram folgen. Je mehr man unternahm, desto größer waren die Chancen auf Konzert-Tickets.

Eine andere Idee sind Pop-Up-Stores (gesprochen: popp ap stoars). Das sind spezielle Läden, die es nur für kurze Zeit gibt. Der Sänger Justin Bieber zum Beispiel hat an den Tagen, an denen er in bestimmten Städten Konzerte gab, dort in solchen Pop-Up-Stores Fan-Artikel verkaufen lassen. Zum Beispiel Pullis und T-Shirts.

Wer als Star Werbung für ein bestimmtes Produkt macht, bekommt dafür ebenfalls Geld. Die Band Deine Freunde etwa wirbt für einen Brot-Hersteller. Dafür haben sie sogar Pausenbrot-Rezepte entwickelt.