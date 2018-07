Wo wächst eigentlich der Reis?

Kartoffeln wachsen in der Erde, Äpfel an Bäumen. Aber wo wächst eigentlich Reis? Obwohl wir ihn oft essen, hat bei uns kaum schon mal jemand eine Reispflanze gesehen. Denn die Körner stammen meistens aus weit entfernten Ländern.

Warum? Die Reisterrassen in Bali haben mehr Aufgaben, als nur Reis zu liefern. „Während der Regenzeit schützen sie die Dörfer im Tal“, erklärt die Expertin Pia Schneider. „Sie fangen das viele Regenwasser auf und sorgen dafür, dass die Dörfer bei Regen nicht überflutet werden und die Erde nicht auf sie herabrutscht.“ Außerdem leben in den Reisterrassen viele Tiere und Insekten.

Zum Beispiel aus Bali. Diese Insel im Indischen Ozean gehört zum Land Indonesien. Das Klima dort ist tropisch. Das heißt, es ist immer warm und die Luft ist feucht. Ungefähr von November bis März ist dort Regenzeit. Dann regnet es täglich heftig und es ist trotzdem heiß. Für den Anbau von Reis ist das super.

In der Mitte Balis, in der Nähe der Reisfelder von Tegalalang, lebt der Reisbauer Made. Sein Name bedeutet: der Zweite. Er heißt so, weil er der zweite von drei Geschwistern ist. Inzwischen haben er und seine Frau selbst Kinder. Zur Familie gehören außerdem Eltern, Tanten und Onkel. Zusammen sind das zehn Leute, die Made mit Reis versorgen muss.

Und die Menschen auf Bali essen sehr viel Reis! Er heißt dort Nasi, das ist gekochter Reis. Sie essen ihn als Curry, zu Fleisch, Fisch, Ei und Gemüse, sie essen scharfen Chili-Reis und süßen Klebreis. Für so viel Reis ist auf dem flachen Land auf Bali nicht genug Platz. Um auch die Berge nutzen zu können, überlegten sich die Menschen etwas Schlaues: Vor langer Zeit bauten sie an den Hängen der Berge große Becken aus Erde. Darin wird der Reis angepflanzt. Diese Terrassen sehen aus wie riesige Treppenstufen. In anderen Ländern wird Reis auf großen Feldern mit Maschinen und Flugzeugen ausgesät. Aber auf den Terrassen auf Bali geschieht alles noch mit den Händen. Für Reisbauer Made ist das harte Arbeit.

Dreimal im Jahr überfluten er und die anderen Bauern die Felder mit Wasser und pflügen sie. Die jungen Reispflanzen wachsen zuerst in einem extra Beet. Danach pflanzt Made die Büschel in seine Felder ein. Wenn die Pflanzen blühen, wachsen schon bald die ersten Reiskörner. In der Erntezeit zieht Made mit Körben und einer Sichel zum Schneiden durch die Treppen in den Bergen und erntet Reis. Bis er genug für die ganze Familie hat.