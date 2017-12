Wo wachsen Kräuter tief unter der Erde?

Erde mit vielen Nährstoffen, frisches Wasser, helles Sonnenlicht. Das brauchen Pflanzen normalerweise, um prächtig zu wachsen. Es gibt aber Gärtner, bei denen das auch ohne echte Sonne klappt.

Tief unter der Erdoberfläche baut ein Unternehmen Gemüse und Kräuter an. Und zwar in einem alten Bunker unter der Stadt London. Dorthin gelangt kein einziger Sonnenstrahl. Die Farmer nutzen stattdessen das künstliche Licht von Leucht-Dioden. Diese werden auch LED genannt. Die LED ahmen die Sonnenstrahlen nach. In ihrem pinkfarbenen Licht gedeihen etwa Fenchel, Schnittlauch und Senfblätter ganz prächtig. Die Samen keimen auf Matten.

Den Bunker nutzen die Farmer, weil es der Großstadt kaum Platz für Landwirtschaft gibt.