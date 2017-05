Wo spielt Martin groß auf?

Hamburg/Aachen. Martin Schikarski hat am 20. Mai einen großen Auftritt in der ARD-Familienshow „Frag doch mal die Maus“. Der 14-Jährige aus der Städteregion Aachen kann super Orgel spielen. Das ist seine große Leidenschaft. Sein Wunsch war: einmal die Orgel in der Elbphilharmonie (Elphi) in Hamburg zu spielen. Der WDR hat Martin diesen Wunsch erfüllt.

Auftritt bei unserer „Menschengala 2015“ und Youtuber Martin Schikarski wohnt in der Städteregion Aachen. Er besucht die achte Klasse des Inda-Gymnasiums in Aachen. Er lernt dort unter anderem Klavier, Orgel und Cello. Nicht nur Musik begeistert Martin. Mit seinem Freund Max Baier wurde er 2016 beim Wettbewerb „Jugend forscht“ Landessieger für einen speziellen Bootsantrieb. Wir sind auch stolz auf Martin, denn wir haben ihn im Frühjahr 2015 fast auf einer ganzen Zeitungsseite vorgestellt. Im Januar 2016 war er dann einer der Stars bei unserer großen „Menschengala 2015“ in Aachen. Da hat Martin begeistert von seinem Orgelspiel berichtet. Das war schön! Martin spielt bereits seit acht Jahren Orgel. Seit Herbst 2016 nimmt er an der C-Organistenausbildung des Bistums teil. Er hat auch schon eine erste Prüfung bestanden. Wenn alles weiter gut läuft, dann ist Martin im Herbst 2018 C-Organist. Martin hat seinen Youtubekanal übrigens nach seinem Lieblings-Orgelregister, der Spanischen Trompete, benannt. So findet ihr ihn schneller: http://d.az-web.de/cai7chi4.

Was daraus geworden ist? Das könnt ihr in der Maus-Show sehen. Sie läuft in der ARD ab 20.15 Uhr. Vorher hat uns Martin ein Interview gegeben.

Warst du sehr aufgeregt?

Martin: Ja, auf jeden Fall. Vorher hatte ich schon sehr viel über die Elphi und ihre Orgel gelesen und gehört. Ich konnte es gar nicht abwarten, alles „live“ zu erleben.

Was hat dich an der Elphi und an der Orgel besonders begeistert?

Martin: Faszinierend am Gebäude ist die Architektur: Allein die Idee, auf den alten Backsteinbau ein Glaskonstrukt zu setzen, ist klasse! Beeindruckend sind auch die sehr lange, gebogene Rolltreppe, der tolle Ausblick und der riesige Konzertsaal. Die Orgel hat einen wunderbaren Klang, der sehr vielseitig ist: mal gewaltig, mal sanft und immer wunderschön.

Darfst du schon verraten, was du gespielt hast?

Martin: Nein. Das Stück ist aber ziemlich bekannt und so kennen es sicher viele.

Mal ehrlich! Geht dir eigentlich das viele Üben nicht manchmal auf die Nerven?

Martin: Nein, nicht wirklich. Das Orgelspielen und -üben ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Hätte ich etwas mehr Zeit, würde ich viel häufiger an der Orgelbank sitzen.

Und musst du ein besonderes Training mit deinen Händen und Füßen absolvieren?

Martin: Nein. Man spielt einfach los und je mehr Erfahrung man hat, desto einfacher geht das Spielen mit Händen und Füßen.

Machst du zum Ausgleich auch noch Sport oder hast du dafür keine Zeit?

Martin: Zum Ausgleich spiele ich Badminton.

Was sind deine Lieblingsfächer?

Martin: Ich finde Religion, Mathe und Physik am besten.

Welchen Traum hast du noch?

Martin: . . . die Orgel des Kölner Doms spielen.