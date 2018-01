Stuttgart - Wo bremst Staub in der Luft die Autofahrer aus?

Stuttgart.

Stopp, anhalten! In der Stadt Stuttgart wurde Feinstaub-Alarm ausgerufen. Das bedeutet, in der Luft schwirren zu viele kleinste Staubteilchen herum. Die Autofahrer sollen deshalb dort im Süd-Westen von Deutschland in den nächsten Tagen ihr Fahrzeug stehen lassen. Denn dieser Feinstaub ist sehr ungesund.