Will ich essen, was da drin ist?

Manche Menschen sind allergisch gegen Nüsse. Einige essen kein Fleisch oder keine Eier. Andere wollen keine chemischen Stoffe essen, mit denen manche Hersteller Essen leckerer machen.

Frag Karlo! Habt ihr Fragen oder Ideen? Meldet euch bei uns! Schreibt eine E-Mail an karloclever@zeitungsverlag-aachen.de oder ruft an unter 0241/5101-419

Das Problem: Was alles in einer Marmelade oder Eiscreme steckt, ist auf der Packung manchmal nur schwer zu erkennen. Zum Beispiel haben die chemischen Stoffe manchmal Namen, die kaum jemand versteht. Oder die Schrift ist so klein, dass man sie kaum lesen kann.

Für das Problem hat sich eine Erfinderin etwas einfallen lassen. Sie entwickelte eine App für das Handy. Dort speichert man zuerst, was man essen kann und möchte. Dann fotografiert man den Strich-Code auf dem Produkt im Supermarkt. Die App zeigt dann, was genau in dem Produkt steckt.

Diese und andere Ideen wurden am Montag in Nürnberg im Bundesland Bayern vorgestellt. Dort findet ab Donnerstag die Erfinder-Messe „iENA“ statt.