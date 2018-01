Aachen - Wie wird man eigentlich Lehrer?

Aachen. Hausaufgaben aufgeben. Tests korrigieren. Den Unterricht vorbereiten. Das sind nur einige Aufgaben eines Lehrers. Wie dieser Beruf funktioniert, muss man lernen. Deswegen gibt es das Lehramtsstudium. Das Studium dauert etwa vier bis fünf Jahre.

Es besteht unter anderem aus den Fächern, die man unterrichten will. Dazu kommen andere Fächer wie Pädagogik. Dabei lernt man auch, wie man Kindern etwas beibringt. Zusätzlich zum Studium machen Lehramtsstudenten Praktika an Schulen. „So sollen sie herausfinden, ob ihnen das Unterrichten Spaß macht, und auch schon auf die Zeit nach dem Studium vorbereitet werden.“ Nach dem Studium ist man aber nicht fertig. Dann folgt das Referendariat an einer Schule.

„Als Referendar unterrichtet man schon selbst eine Klasse, häufig auch ganz allein“, sagt Ilka Hoffmann. Die Referendare werden dabei regelmäßig von Fachleuten geprüft. „Wer dann am Ende noch eine Prüfung besteht, ist ein ausgebildeter Lehrer.“

Zusätzlich Kurse

An vielen Schulen unterrichten aber auch Menschen ohne Lehramtsstudium. Der Grund: In Deutschland fehlen ausgebildete Lehrer. Am Mittwoch stellten Fachleute dazu eine Studie vor. Darin schlagen sie unter anderem vor, dass mehr Menschen ohne Lehramtsstudium an Schulen unterrichten sollten.

Solche Leute haben häufig ein Fach studiert, zum Beispiel Mathe oder Physik. Häufig unterrichten sie das dann und machen zusätzlich Kurse. In den Kursen wird ihnen vieles davon beigebracht, was Lehrer im Studium gelernt haben. Natürlich spielt auch eine Rolle, ob man gerne mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet. Es gibt aber Kritik. Manche Fachleute sagen: Wer ohne Lehramtsstudium unterrichten soll, muss vorher ausgiebig darauf vorbereitet werden. Sie finden Lehrer mit Lehramtsstudium besser.

Es ist aber auch bei diesem Thema so wie bei vielen anderen Themen: Weil die Menschen so verschieden sind, gibt es nicht eine Lösung, die für alle gleich gut ist. Und klar ist: Es gibt super Lehrer mit einem Lehramtsstudium, aber auch echt doofe. Und es gibt vielleicht blöde Lehrer ohne ein spezielles Lehramtsstudium – aber auch echt super-tolle.