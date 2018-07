Wie lerne ich Stand-Up-Paddling?

Henry ist schon ganz aufgeregt. Erst vor Kurzem ist er mit seiner Familie auf die Insel Sylt gezogen. Henry ist zehn Jahre alt. Jetzt kann er endlich regelmäßig das machen, was er ziemlich cool findet: Stehpaddeln. Das ist das deutsche Wort für Stand-Up-Paddling. Abgekürzt: SUP.

Was brauche ich beim Stehpaddeln? Ein spezielles Surfbrett, ein Paddel und manchmal einen Neoprenanzug. Schon kannst du loslegen. Den Anzug musst du nur anziehen, wenn es kühler ist. Auf einem See oder Fluss reicht im Sommer auch Sportkleidung. Am besten aus einem Material, das schnell trocknet, wenn du ins Wasser fällst.

Dabei stehst du auf einem Surfbrett und bewegst dich mit einem Paddel vorwärts. Das geht nicht nur auf dem Meer: „SUP habe ich vorher schon mal auf dem See probiert“, erzählt Henry. Bei uns sieht man Stehpaddler seit ein paar Jahren auf dem Wasser. Die Sportart ist aber keineswegs so einfach, wie sie aussieht. Die Sportler müssen ständig das Gleichgewicht halten.

Das erste Mal stand Henry im vergangenen Jahr auf dem Brett. In der Nordsee war er bisher dreimal paddeln. Das findet er cooler als auf einem See. „Auf Sylt habe ich beim SUP sogar schon mal Schweinswale gesehen“, sagt der Junge begeistert.

Außerdem findet er gut, dass man beim Stehpaddeln im Meer sogar wellenreiten kann. Dazu muss man allerdings ein paar Mal geübt haben. „Mal sehen, ob es heute klappt“, ist Henry gespannt. Zusammen mit seiner Schwester Lotte macht er einen Kurs in einer Surfschule.

Doch bevor es ins Wasser geht, erklärt Surflehrer Tim Heinicke seinen Schülern, worauf es ankommt. „Schaut euch an, aus welcher Richtung der Wind weht. In diese Richtung bewegt sich auch die Strömung“, erklärt der Trainer. Auf Sylt kann die Strömung ziemlich stark sein. „Deshalb bleibt bitte in Strandnähe“, ordnet er an.

Henry und die anderen sind inzwischen in ihre Neoprenanzüge geschlüpft. Die halten im kalten Wasser warm. Dann erklärt Tim Heinicke, wie man paddelt: „Taucht das Paddel weit vorne ein, dann nach hinten durchziehen.“ Wer weiter vorne auf dem Brett steht, kann schneller paddeln. „Weiter hinten werdet ihr langsamer, seid aber wendiger.“

Henry und die anderen machen sich auf den Weg ins Wasser. An den Brettern befindet sich eine Sicherheitsleine. Die befestigt man an einem der Beine, damit man sein Brett im Meer nicht verliert.

Jetzt will Henry unbedingt eine Welle reiten. Und es klappt! Henry strahlt: „Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal.“