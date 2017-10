Wie geht ein Koffer auf Reisen?

Frankfurt. Viele Menschen kennen das vom Flug in den Urlaub: Am Flughafen geben sie ihr Gepäck ab. Und wenn sie dann am Ziel angekommen sind, können sie ihren Koffer einfach wieder abholen.

Was steht auf dem Anhänger? Ein „Bag Tag“ ist ein Gepäckanhänger, den der Koffer beim Check-in des Reisenden erhält. Darauf findet man einen auf die Bordkarte abgestimmten Strichcode. Die schwarz-weißen Strichcodes helfen, die Koffer ihren Besitzern zuzuordnen. Sollte ein Koffer bei der Ankunft nicht auffindbar sein, hilft der Code, ihn zu finden.

Aber wie schaffen es die Leute am Flughafen eigentlich, dass bei so vielen Reisenden und so vielen Koffern nichts verloren geht? Am Flughafen in der Stadt Frankfurt etwa ist immer besonders viel los. Vor allem in den Ferien, haben es die Mitarbeiter des Gepäckdienstes mit tausenden Koffern, Rucksäcken und Taschen zu tun. Hinzu kommen noch sperrige Gepäckstücke. Trotzdem wissen sie immer, wo sich ein Gepäckstück gerade befindet.

Auf das Ticket

Denn wenn Urlauber ihr Gepäck am Flughafen abgeben, bekommt jedes Gepäckstück einen Aufkleber. Auf diesem Aufkleber befindet sich ein Strichcode. Den gleichen Aufkleber bekommen die Urlauber dann noch mal auf ihr Flugticket oder auf ihren Pass geklebt. So ist klar, welcher Koffer zu welcher Person gehört.

Der Koffer tritt dann seine eigene Reise an. In einer blauen Wanne kommt er in die unterirdische Gepäck-Transport-Anlage. Von hier führen Förderbänder zu verschiedenen Bereichen des Flughafens, auch zum Vorfeld, wo die Flugzeuge stehen.„Die Transportbänder haben eine“, erzählt Flughafen-Mitarbeiter Hubert Grünewald. Entlang der Bänderstrecke gibt es Geräte, die die Strichcodes von den Aufklebern erkennen und die Infos einlesen.

So ist immer klar, wo welcher Koffer gerade ist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es ein Gepäckstück eilig hat, um noch das Flugzeug zu erreichen. Auch eine Sicherheitskontrolle gibt es für die Koffer. Ähnlich wie das Handgepäck werden sie in einem Apparat durchleuchtet. Und wenn da etwas Verbotenes oder Gefährliches drin ist, muss der Koffer aufgemacht werden. Wenn mit dem Koffer alles in Ordnung ist, kommt er zum Vorfeld, dort wartet das Flugzeug bereits. Mitarbeiter des Gepäckdienstes verstauen die Koffer in Containern und bringen sie ins Flugzeug. Hier wird auch noch mal geprüft, ob der Besitzer mit seiner Bordkarte ins Flugzeug gestiegen ist.

Kein Gepäckstück darf ohne Passagier auf Reisen gehen. Schließlich sollen Koffer und Urlauber ja gemeinsam am Ziel ankommen.