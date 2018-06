Was macht man als E-Sportler?

Wenn man seine Fans fragt, hat Timo Siep einen Traumjob: Jeden Tag spielt er das Videospiel Fifa und verdient auch noch Geld damit. Der 20-Jährige ist also E-Sportler und spielt Fußball an der Konsole. Im Interview verrät er, worauf es in seinem Beruf ankommt.

Was bedeutet „E-Sport“? Der Begriff „E-Sport“ ist im Deutschen eine Abkürzung für „elektronischer Sport“. Damit ist der sportliche Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von digitalen Spielen gemeint, zum Beispiel am Computer oder an der Konsole.

Wie bist du so gut geworden?

Timo Siep: Ich habe schon früher sehr viel gespielt und viel Zeit in Fifa gesteckt. Das zahlt sich so langsam aus. Ich spiele seit vielen Jahren bei Deutschen Meisterschaften mit und habe zweimal gewonnen. Dadurch hat Wolfsburg mich gefunden und mich unter Vertrag genommen. Nach der Schule hat es sich so ergeben, dass ich das Ganze als Beruf machen kann.

Was würdest du Jungen und Mädchen empfehlen, die auch E-Sportler werden möchten?

Timo Siep: Es ist immer schwer, E-Sportler zu werden, aber jeder kann‘s eigentlich schaffen. Ich würde sagen, einfach probieren. Also loslegen, anmelden, Turniere spielen. Es gibt ja viele Online-Turniere. Das ist eigentlich der wichtigste Bestandteil.

Fühlst du dich als Star?

Timo Siep: Es geht. So ein richtiger Star ist für mich jemand, der aus dem Haus geht und direkt von 50 Leuten umzingelt wird. Das ist bei mir nicht so. Natürlich wird man in Köln mal wegen Fotos gefragt. Aber das macht mich jetzt nicht unbedingt direkt zum Star.

Was ist wichtiger bei Fifa: Angriff oder Verteidigung?

Timo Siep: Das kann man eigentlich nicht sagen. Entweder man ist der Typ, der fünf Tore macht, aber vier kassiert. Oder man ist der Typ, der ein Tor macht, aber dafür gar keins kassiert. Ich bin so die Mischung aus beidem. Oft habe ich Spiele, wo ich fünf, sechs Tore mache, aber trotzdem null kassiere oder eins. Oder manchmal gewinne ich auch nur zwei null.

Wie wichtig sind Tricks beim Fußball an der Konsole?

Timo Siep: Tricks sind nicht ganz so wichtig, weil man die Sachen auch mit normalen Pässen umgehen kann. Aber wenn man‘s drauf hat, hat man auf jeden Fall einen Vorteil.