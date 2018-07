Berlin - Was macht Frau Knetkowski?

Berlin. Sie sind nicht groß, sehen aber ziemlich echt aus: die Knetfiguren der Künstlerin Knetkowski. Die 33 Jahre alte Frau lebt in Berlin und knetet seit zehn Jahren Prominente wie zum Beispiel die Bundeskanzlerin.

Welchen Trick gibt es beim Kneten? Kneten ist einfach und macht Spaß. Versuch‘s doch mal. Am besten nimmst du eine Unterlage aus Gummi, damit die Knete nicht auf dem Tisch haften bleibt. Wenn du dir vorher die Hände eincremst, bleibt die Knete nicht an deinen Fingern kleben. Kurz geschnittene Fingernägel verhindern, dass die Knete unter die Nägel kommt.

Wie bist du auf Knete gekommen?

Knetkowski Durch Zufall. Ich bin mit einer Freundin durch einen Spielzeugladen gegangen und habe Kinderknete gesehen. Das war ein magischer Moment. Ich habe mich sofort an die Haptik (das Wort meint das Gefühl, wenn man etwas anfasst), den Geruch und den Spaß erinnert. Ich habe als Kind total gerne geknetet, es danach aber irgendwie vergessen. Ich habe die Knete dann gekauft und zuerst meine Freundin und mich geknetet. Und weil mir das so Spaß gemacht hat, habe ich dann mit der Figur von einem meiner Lieblingsmusiker weitergemacht.

Wonach suchst du deine Modelle aus?

Knetkowski Ich knete Persönlichkeiten, die mich interessieren. Also ich entscheide das nicht nach dem Äußeren, sondern nach dem Charakter.

Wie gehst du beim Kneten genau vor?

Knetkowski Zuerst schaue ich mir im Internet Bilder und Videos von der betreffenden Person an. Dann beginne ich mit dem Kopf. Dafür drücke ich die Knete mit den Fingern in eine Kugelform. Für das Modellieren der Gesichtszüge nehme ich ein Küchenmesser. Haare werden einfach in die Knete gedrückt. Ist der Kopf fertig, mache ich den Körper aus Ton.

Im Unterschied zu der Knete wird der hart und ist stabiler. Die Kleider schneidere ich aus Stoffen zurecht und befestige sie mit der Heißklebepistole. Zum Schluss wird die Figur lackiert. Allerdings erst, nachdem ich sie fotografiert habe.