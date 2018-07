Was mache ich in den Ferien?

Ein letztes Mal hat am Freitag die Schulglocke geklingelt – und ab heute sind Ferien! Sechs Wochen lang kein Mathe, kein Deutsch und kein Schulsport. Jetzt hast du super viel Zeit. Etwa um neue Dinge zu entdecken. Wir haben ein paar Vorschläge, wie dein S-O-M-M-E-R super wird.

Warum gibt es jetzt so viel Stau? Wenn die Ferien beginnen, wird es voll auf den Straßen. Viele Familien fahren mit dem Auto zum Meer oder in die Berge. Eine Regel soll helfen: Lastwagen dürfen in den Ferien samstags auf den wichtigsten Autobahnen nicht fahren.

S wie Stau: Keiner mag Stau. Es ist aber nicht ganz so schlimm im Auto, wenn du mit deinen Eltern oder Geschwistern etwas spielst. Man kann etwa aus den Kennzeichen der anderen Autos ganze Sätze bilden. Aus AC für Aachen und HS für Heinsberg wird dann zum Beispiel: Alle Clowns haben Spaß.

O wie Obst: Kirschen, Blaubeeren, Himbeeren, Pflaumen, Mirabellen - frisches Obst gibt es im Sommer ohne Ende. Falls du in ein anderes Land fährst, probiere doch auch dort das Obst aus. Mit den Kernen kannst du dann super Weitspucken üben. Übrigens: Der Weltrekord mit Kirschkernen liegt bei mehr als 20 Metern!

M wie Mücke: Jetzt fliegen die Plagegeister wieder. Wichtig nach einem Stich: nicht kratzen! Das lässt sich besser unterdrücken, wenn du den Stich kühlst. Zum Beispiel mit einem kalten Lappen, Essigwasser oder einem Eiswürfel. Manche Leute sagen auch: Es hilft, mit einer Zitronenscheibe oder einer halbe Zwiebel über den Stich zu reiben.

M wie Musik: In jedem Sommer summen die Menschen Gute-Laune-Lieder. Dazu gehören zum Beispiel „Happy“ von Pharrell Williams oder „Despacito“ von Luis Fonsi. Und in diesem Jahr? Gute Chancen ein Sommerhit zu werden hat das Lied zur Fußballweltmeisterschaft: „Live It Up“ von Nicky Jam.

E wie Eis: Zur Abkühlung hilft Eis. Nicht nur das aus der Eisdiele – sondern auch selbst gemacht! Für Wassereis füllst du etwa Saft in Formen für Stieleis. Gut gehen auch Früchte, die du pürierst und mit etwas Wasser und Honig vermischst. Dann heißt es nur noch: Warten, bis das Eis im Gefrierfach fest geworden ist.

R wie Rückkehr: Irgendwann geht die Schule doch wieder los. Aber kein Grund zum Seufzen! Nun kannst du endlich wieder deine Schulfreunde treffen. Und die Pausen sind quasi wie kleine Mini-Ferien: Super, um zu chillen und quatschen.